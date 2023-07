Portanova in prestito alla Reggiana | tifosi granata in rivolta | “Disdiciamo l’abbonamento”

(Di martedì 18 luglio 2023) E’deidellauna volta uscita la notizia del trasferimento ufficiale di Manoloindal Genoa. Il centrocampista, infatti, è al centro della vicenda giudiziaria sull’accusa, con condanna di primo grado con rito abbreviato a sei anni, per violenza sessuale di gruppo, verdetto per il quale è già stato presentato ricorso in appello. Sui social, però, inon ci stanno e non hanno visto di buon occhio questa operazione di mercato, alcuni di loro hanno dichiarato di essere pronti a restituire e disdireallo stadio. SportFace.

Manoloè un nuovo giocatore della Reggiana . Il centrocampista classe 2000 arriverà a titolo temporaneo dal Genoa e: 'verrà aggregato al club con nulla - osta da parte del club ligure. L'...Commenta per primo Prima i tifosi, poi i politici, ora addirittura i sindacati. Il passaggio indi Manolodal Genoa alla Reggiana continua a suscitare maree di polemiche e reazioni contrarie. Ultima a prendere posizione contro lo sbarco in Emilia del centrocampista condannato ...L'arrivo inalla Reggiana dal Genoa del calciatore Manolosi è trasformato in un caso che divide i tifosi ma anche il mondo politico . Non certo per il valore sportivo del calciatore, che ...

Genoa: ufficiale, Portanova alla Reggiana in prestito secco Telenord.it

Prima i tifosi, poi i politici, ora addirittura i sindacati. Il passaggio in prestito di Manolo Portanova dal Genoa alla Reggiana continua a suscitare maree di polemiche e reazioni contrarie. Ultima a ..."Volo annullato, Portanova arriva oggi. Ma il suo ingaggio sta provocando polemiche", titola il Quotidiano Sportivo. La deputata.