Pontedera | Canzi aspetta nuovi giocatori E intanto la macchina organizzativa si scalda

Dagli abbonamenti agli allenamenti congiunti: ecco le novità e gli impegni che accompagneranno la squadra in questi ...In Serie C , conta già oltre 75 presenze tra Olbia e. Proprio in Toscana la sua ultima stagione, in cui è stato un pilastro della squadra allenata da Maxi, allenatore che aveva già ......partitissima contro il Cagliari) e dello stesso Massimiliano(l'ex secondo di Walter Zenga, è arrivato allo storico traguardo dei play off con l'Olbia e un torneo - monstre con il). ...

Pontedera, Canzi aspetta nuovi giocatori E intanto la macchina ... Quotidiano Sportivo

Decimo anno consecutivo in terza serie e si torna a parlare di salvezza. Ma l’organico non è stato smantellato e si riparte dal 3-4-2-1.Alla corte di Canzi potrebbero arrivare due o tre giocatori nuovi prima del ritiro fissato per il 21 luglio allo stadio Mannucci ...