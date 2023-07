Ponte Stretto | Saccomanno Lega | ‘con rigassificatore svolta per tutto il Sud’

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Un momento cruciale e strategico per la Calabria e il Mezzogiorno! Ile ilsullosono due opere fondamentali per la crescita e lo sviluppo del Sud. Il primo è di fondamentale importanza per consentire all’Italia di diminuire sensibilmente le necessità energetiche da importare dall’estero. Nel mentre, il secondo rappresenta un modello di tecnologia e di unione che renderebbe le due regioni attrattive sia sotto l’aspetto turistico che economico. Si è detto tanto del, ma mai a sufficienza in quanto molti non hanno idee della valenza del progetto. Un concentrato di tecnologia innovativa che rimette l’Italia al centro del nuovo sviluppo futuro sia ingegneristico che dell’ultima tecnica impiantistica. Un concentrato di opere che potrebbe cambiare radicalmente ...

... quello siciliano e calabrese, (ab)usati da una propaganda governativa che batte, " scrivono i componenti " da quasi cent'anni, su un unico chiodo fisso: ilsullo, un oggetto ...Le risorse necessarie vanno trovate smettendola di finanziare la guerra e le grandi opere dannose, come Tav esullo. La lotta per la difesa dell'ambiente e del clima non può essere ...Zakharova: 'Coinvolgimento diretto di Usa e Gb' - Agiro è arrivata anche la dichiarazione della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. 'L'attacco aldi Crimea è ...

Il Ponte, il caso espropri e lo scempio del passato a Messina Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Un momento cruciale e strategico per la Calabria e il Mezzogiorno! Il rigassificatore e il ponte sullo Stretto sono due opere fondamentali per la crescita e lo sviluppo ...Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria: un momento cruciale e strategico per la Calabria ed il Mezzogiorno ...