Polpette di patate | sono saporitissime! Mettile in forno Hanno solo 30 kcal

Leggi su donnaup

(Di martedì 18 luglio 2023) Un piatto che avvicinerà i bambini e anche alcuni adulti alleè quello delledi. In questo modo i tuberi verranno mangiati da tutti anche dai più scettici proprio perché grazie a questa ricetta saranno molto più invitanti. Questeposessere servite come un gustoso contorno eanche super leggere infatti non dovrai friggere nulla. Fidati: questo piatto è perfetto se hai deciso di mangiare meno carne. Il gusto di questesarà buonissimo e probabilmente diventeranno le tue preferite. Dopo aver servito a tavola questa ricetta, lefiniranno dopo pochi attimi e per nessuna ragione ti appesantiranno lo stomaco. Hai già l’acquolina in bocca? Allora non indugiare oltre e comincia subito a metterti ai ...