Polpette di melanzane alla Cannavacciuolo | tutte le sue indicazioni per una ricetta incredibile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 18 luglio 2023) Se amate cucinare dovete assolutamente provare questaproposta dal famoso chef Antonino, il quale vi propone di mettervi all’opera per preparare dellecon le. Il loro sapore è davvero insuperabile e portarle in tavola durante la cena, non farà altro che regalarvi tantissimi complimenti. Leinsaporite con i profumi delle erbe aromatiche li renderà davvero unici. Quindi per scoprire di cosa parliamo non potete fare altro che prepararle e restare stupiti di voi stessi. Seguite le istruzioni per la preparazione, dopo esservi procurati gli ingredienti elencati sotto. Ingredienti 3nere 300 grammi di pane raffermo 20 pomodori datterini farina 00 q.b. 40 grammi di parmigiano grattugiato basilico 1 mazzetto aromatico (timo, ...