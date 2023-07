Pnrr | Roggiani Pd | ' Lombardia è ferma e in ritardo su tutti gli obiettivi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - “L'audizione di oggi suldi Marco Alparone, coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e vice presidente di Regione, lascia molto perplessi e non fa che aumentare i dubbi sulla corretta applicazione del cronoprogramma”. Così la deputata Silvia, segretaria metropolitana Pd Milano. “Alparone – aggiunge- ha dichiarato che laavrebbe raggiuntoi milestone mentre invece secondo open.it la sua Regione è insugli. I numeri sono indecenti: 7su 9 sono ancora a percentuale di completamento zero per cento. Sui restanti due, per le ...