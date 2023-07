(Di martedì 18 luglio 2023) Leggi Anche Corona Sunsets Festival: appuntamento al tramonto con musica, arte e progetti green In autunno uscirà il vostro nuovo album, dopo 12 anni dalla precedente raccolta di inediti. Cos'è che vi ...

Quello che ci ha fermato è stata la morte del nostro socio e compagno di vita Sergio Della Monica che era il quarto membro dei. Con la sua morte ci siamo trovati un po' smarriti e ci ...... il concerto del 10 agosto, in collaborazione con Doc servizi/Vox concerti, con ospiti d'eccezione: sul palco del Kascignana Festival, unica tappa in Puglia, i. Nati nel 1999, da oltre 20 ...e la regia di Gianluca Grandinetti, regista e film - maker maceratese che ha realizzato video musicali per artisti quali Fabri Fibra, Marracash, Tiziano Ferro,e Negramaro e che l'hanno ...

Planet Funk, un ritorno tra passato e futuro: "Esploriamo nuove direzioni, ma il nostro dna rimane" TGCOM

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Puntuale ad agosto, torna l’appuntamento con il Kascignana festival – organizzato dal Comune di Castrignano dei Greci in collaborazione con ARCI L ...CASTRIGNANO DEI GRECI (Lecce) - Puntuale ad agosto, torna l'appuntamento con il Kascignana festival – organizzato dal Comune di Castrignano dei Greci in ...