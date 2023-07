Placebo e gli insulti a Giorgia Meloni | aperta un’indagine

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 luglio 2023) Durante il concerto di Stupinigi durante il Sonic Park il cantante dei, Brian Molko, aveva gridato dal palco: “razzista, fascista, pezzo di m…”. La procura ha aperto un fascicolo per vilipendio alle istituzioni. Il cantante, dal palco, ha lanciato diversi appelli, tra cui uno per chiedere più tutele per i diritti delle persone non binarie e transgender. Le accuse dei- Photo Credits Milano WeekendLo scorso 11 luglio, al concerto del gruppo , Brian Molko, dal palco, ha lanciato diversi appelli, nche a tutela del mondo LGBTQIA+. Ai fan, la band ha poi chiesto di non preoccuparsi di filmare tutto con il cellulare, ma di godersi la performance. “Per favore, siate nel qui e ora e godetevi il momento. Perché ...