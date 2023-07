Pionieri Queer Salaì | l’angelo custode di Leonardo con il “demonio in corpo”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 18 luglio 2023), al secolo Gian Giacomo Caprotti (1480-1524), fu una creatura mercuriale, come argento a vivo, al fianco del suo maestro, spesso sforzesca, in cui doveva far da buffone, creando indovinelli, di cui rivelava la soluzione, sotto banco, al Moro e alla sua risoluta amante Cecilia Gallerani, dama con l’ermellino. La factory rinascimentale intorno aDi notte, segrete e separate stanze, il maestro, come è noto, si dava alla dissezione di cadaveri, pratica proibitissima e da senza Dio. Egli aveva una bruciante passione per il deforme, il curioso, per le smorfie, i visi corrosi dal male, per le fantasime. Per giustificare la sua eccentricità aggressiva i bigotti storici dell’arte dell’Ottocento scrissero, contro ogni logica, che gli allievi erano perversi, mentre il maestro era completamente buono e puro, ma traviato ...