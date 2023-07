Pil | Visco | Italia resiliente a recessione grazie a domanda servizi**

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. - (Adnkronos) - "L'Eurozona è in stagnazione, alcuni paesi sono in unatecnica mentre alcuni sono particolarmente resilienti. Com l'alladi servizi che compensa in tutto o in parte il calo del manifatturiero" registrato a livello globale. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Ignazioin una intervista alla tv indiana Cnbc-Tv18, a margine del G20 di Gandhinagar. "La mia stima è che il rallentamento globale permarrà per alcuni mesi, forse fino al 2024" ha concluso.

