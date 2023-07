Piggy | una clip esclusiva dell' horror rivelazione spagnolo

(Di martedì 18 luglio 2023) Facciamo la conoscenza dinelladi Carlota Pereda forte di sei nomination ai Goya, in uscita il 20 luglio. I Wonder Pictures ha svelato unain italiano didiretto da Carlota Pereda. Un piccolo fenomeno che, dopo aver ottenuto sei candidature ai Goya in Spagna, ha inanellato nel corso del 2022 una serie di fortunati passaggi nei principali festival internazionali - tra cui le anteprime al Sundance 2022 e come evento speciale ad Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma 2022 - ricevendo il plausoa critica. Protagonista diè Sara (Laura Galán), adolescente sovrappeso vittima di ...

I Wonder Pictures ha svelato una clip esclusiva in italiano di Piggy, horror spagnolo diretto da Carlota Pereda. Un piccolo fenomeno che, dopo aver ottenuto sei candidature ai Goya in Spagna, ha inanellato nel corso del 2022 una serie di fortunati passaggi nei principali festival internazionali. Per prenotare il tuo invito gratuito valido per 2 ingressi clicca qui ( link ) riceverai e - mail di conferma invito fino ad esaurimento posti. Piggy, la trama Sara (Laura ...

Facciamo la conoscenza di Piggy nella clip esclusiva dell'horror spagnolo di Carlota Pereda forte di sei nomination ai Goya, in uscita il 20 luglio.L’horror diretto da Carlota Pereda arriverà nelle sale il 20 luglio - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su HorrorMagazine ...