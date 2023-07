Pier Silvio Berlusconi colpisce anche il programma della De Filippi | “Lei deve andare via” Chi non ci sarà più

(Di martedì 18 luglio 2023) I nuovi palinsesti Mediaset hanno portato importanti novità alla rete del Biscione, e sembra che Maria destia pianificando una rivoluzione per Uomini e Donne. Ma cosa significa ciò per Tina Cipollari? Ecco cosa sta accadendo. De: “Leivia” Palinsesti stravolti per Uomini e donne? L’annuncio dei palinsesti ha svelato diversi cambiamenti inaspettati, tra cui le partenze di Belen Rodriguez e Barbara D’Urso, manuovi arrivi, soprattutto nel campo dell’informazione. Tuttavia, una conferma importante è stata quella di Maria de, icona di Canale 5. La conduttrice tornerà in TV con Uomini e Donne,di puntafascia pomeridiana, insieme a Tu si que vales. Inoltre, è in cantiere una ...

Le dichiarazioni dell'ex promessa de Il Collegio sono state dirette tant'è che ha voluto lanciare anche un appello aBerlusconi. Ma procediamo con ordine. Sara Tommasi: 'Maria Sofia ...Il Grande Fratello Vip sta per tornare sugli schermi di Mediaset. In questi giorni gli autori, Alfonso Signorini e anche lo stessoBerlusconi stanno cercando di studiare il cast adatto per la prossima stagione. E come vi abbiamo raccontato in questi giorni, secondo alcune indiscrezioni,avrebbe posto il ...Tuttavia c'è da dire che per questi ultimi il compito non sarà per niente facile, visto che dovranno seguire alla lettera le nuove regole dettate daBerlusconi sul trash. Pare inoltre che ...

Maria Sofia Federico contro Pier Silvio Berlusconi: Sbaglia a non volere persone come me al GfVip Fanpage.it

Dopo il boom di OnlyFans, il sogno di Maria Sofia Federico resta quello di apparire in tv. Infatti, intervistata da "Cusano Italia Tv", l'ex concorrente de "Il Collegio" non nasconde che prenderebbe p ...Tina Cipollari potrebbe essere fatta fuori da Uomini e donne per volere di Pier Silvio Berlusconi È questa l'indiscrezione che, da diversi giorni, circola con grande insistenza sui social, scatenando ...