(Di martedì 18 luglio 2023) Intervista al responsabile innovazione di, Shez Partovi, in occasione del primo secolo di attività dell'azienda in Italia: dall'ecografia al monitoraggio cardiaco, ecco come la digitalizzazione può abilitare una sanità più efficace, equa e sostenibile

"Le potenzialità dell'artificiale in sanità sono enormi", sottolinea Andrea Celli, managing director diItalia, Israele e Grecia. "Le soluzioni sul mercato permettono di ricavare ...... C3.ai ha avuto un aumento del 96% nel numero di utenti globali che detengono l'azione, mentre Koninklijkeha registrato un +69% dopo il lancio di un nuovo software basato sull'...... sfruttando tecnologie all'avanguardia come l'internet delle cose (IoT) e l'... Guarda anche →e i primi 100 anni in Italia Per la foto ringrazio Freepik Caricando il video, l'...

Philips, l'intelligenza artificiale sarà il motore dei prossimi 100 della salute WIRED Italia

Uomo e macchina possono ancora andare d'accordo in uno scenario sanitario in cui tagli e riduzioni mettono a rischio non solo la puntualità dell'assistenza ma anche la qualità del servizio ...