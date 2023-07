(Di martedì 18 luglio 2023) Il film è undi Petdie si basa su un capitolo inedito dello scrittore. Paramount+ ha svelato leufficiali e ladidi Pet, l'opera diautoproclamatasi la più spaventosa di tutti i tempi. Il film, opera prima della sceneggiatrice Lindsey Beer, è undi Cimitero vivente die si basa su un capitolo inedito dello scrittore di It. L'autore lo ha definito la sua opera più spaventosa e arriverà su Paramount+ il 6 ottobre prossimo. La storia segue un giovane Jud Crandall nel 1969, che sogna di lasciarsi alle spalle la sua città natale, ma presto scopre sinistri segreti sepolti al suo ...

Pet Sematary: Bloodlines, prime immagini e data d'uscita del prequel di Stephen King Movieplayer

