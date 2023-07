Peschereccio italiano in acque internazionali attaccato da una motovedetta libica | interviene elicottero militare

(Di martedì 18 luglio 2023) Era a 94 miglia a nord di Misurata, in Libia, quindi in, quando ilsiciliano Orizzonte della marineria di Siracusa, di proprietà dell’armatore Nino Moscuzza, è statouna. “L’equipaggio e il comandante del– ruvela il Presidente della Federazione Armatori Siciliani, Fabio Micalizzi che ha rilanciato l’allarme dell’armatore – sono stati miracolosamente in grado di mettersi in salvo, ma l’imbarcazione ha subito numerosi colpi di mitra che l’hanno resa ingovernabile”. “In questo momento critico, è fondamentale fornire un intervento tempestivo e adeguato per salvare ile assicurare la sicurezza di tutti i membri dell’equipaggio – dice Micalizzi. – Stiamo lavorando ...

