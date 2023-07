“Peschereccio italiano attaccato a colpi di mitra da motovedetta libica”

(Di martedì 18 luglio 2023) Gli armatori siciliani: attacco avvenuto in acque internazionali Unè statodida unain acque internazionali, denunciano gli armatori siciliani. “Il governodeve intervenire con serietà ed urgenza. Questi fatti non devono più avvenire. Le chiacchiere stanno a zero, i nostri pescatori ed armatori chiedono di lavorare in pace e nel pieno rispetto delle regole internazionali e delle leggi del mare”, afferma all’AdnKronos il presidente della Federazione armatori siciliani, Fabio Micalizzi, in merito all’attacco subito dalsiracusano ‘Orizzonte’ in acque internazionali. “E’ stato un attacco vile – aggiunge – da parte di una ...

Peschereccio italiano attaccato da marina libica: colpi di mitra, interviene nave militare italiana Fanpage.it

