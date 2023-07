Pesce remo | il portatore di sventura | terremoti e cataclismi | dove è stato avvistato

(Di martedì 18 luglio 2023) Sta facendo il giro del web un video registrato da un istruttore subacqueo a Taiwan che ha ripreso uno splendido esemplare di quasi due metri di Regalecus russelii, noto anche come. Wang Cheng-ru, questo il nome dell'istruttore che ha incontrato questo straordinario, ha spiegato che è la prima volta che vede questa specie in oltre dieci anni di immersioni. Si tratta infatti di una tipologia diche normalmente vive le profondità marine al di sotto dei mille metri. La sua emersione, secondo una credenza popolare, è sinonimo di: terti, tsunami o, più in generale, eventi sismici. Eppure, diversi studi scientifici hanno escluso una correlazione tra i due fenomeni mentre negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede la correlazione tra il riscaldamento ...

Un istruttore subacqueo, Wang Cheng - ru, si è trovato a poca distanza da uno splendido esemplare di Regalecus Russelii, undi quasi due metri. Anche chiamato " re di aringhe ", era al ...Secondo una credenza popolare giapponese, unche nuota in superfice, verso la costa, è presagio di avvenimenti nefasti, in particolare di catastrofi naturali come terremoti e tsunami. ...Durante un'immersione insieme ad altri sub, l'istruttore subacqueo, Wang Cheng - ru , ha filmato un esemplare di Oarfish (Regalecus glesne), conosciuto come, che nuotava nelle acque di Taiwan . 'Alcuni sub hanno avuto l'opportunità di incontrare una creatura acquatica eccezionale - ha scritto Wang, sotto al video pubblicato sul suo profilo ...

Filmata l'emersione dalle profondità di un pesce remo: leggende dicono che preveda i terremoti La Stampa

Secondo le credenze popolari, il suo emergere dagli abissi è sinonimo di sventura, ma gli scienziati smentiscono ...Sta facendo il giro del web un video registrato da un istruttore subacqueo a Taiwan che ha ripreso uno splendido esemplare di quasi due metri di Regalecus russelii, noto anche come pesce remo. Wang Ch ...