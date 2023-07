Perseguitava l’ex e la sua famiglia da un convento | condannata stalker

Leggi su open.online

(Di martedì 18 luglio 2023) Ha perseguitato per tre anni il suo ex amante e la moglie di lui, utilizzando virtualmente l’identità di conoscenti della coppia e provando a contattarlo perfino da un istituto religioso in Valle d’Aosta. Protagonista della vicenda una donna di 58 anni che oggi è stata condanna dal Tribunale di Torino a due anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali e delle parti civili. Per fuggire dalla, che ha iniziato a perseguitare nel 2015, la coppia era stata costretta con i figli a traferirsi all’Isola d’Elba. Ma anche lì la donna era riuscita a risalire alla abitazione di. Le chiamate da un istituto religioso in Valle d’Aosta Con l’uomo laaveva avuto una relazione, durata non più di un mese, come è emerso dalle indagini coordinate dal pm Mario Bendoni. Quando lui ha troncato il rapporto sono ...