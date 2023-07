“Periodo difficile | non posso dirvi i motivi” | Monica Leofreddi parla della sua sparizione dai social ma poi cancella tutto

(Di martedì 18 luglio 2023) Si era sfogata con un postndopropriadai, poi però ha misteriosamenteto. I fan disi interrogano su che cosa stia accadendo al volto tv, che in occasione dell’ultima puntata di Ore 14 si era detta orgogliosa di aver fatto parte, come opinionista,squadra del programma di Rai 2. Poi, da quel 30 giugno, il silenzio. Nelle scorse ore un nuovo post piuttosto sibillino che però lasciava trasparire una certa difficoltà non meglio precisata: “Sono sparita per tanti giorni dai” ha scritto. “Mi avete scritto in tanti per sapere cosa mi stesse accadendo. Rispondo a tutti con questo post. È unmolto ...

capire se la scelta sia dovuta da una granitica fiducia oppure dal contratto oneroso che ... per concentrarsi sul presente e ritornare a vincere nel breve - medio. Ci vorrà la mano di ...In conferenza stampa hanno parlato dei miglioramenti fatti in questoe partiamo proprio con ... 'Mi aspettavo una partitae il pubblico italiano mi ha aiutato tanto; a fine secondo ..."Come già si è visto da un confronto con ildei primi tre mesi dell'anno (la media di ...un clima mite e tranquillo in una situazione che si configura sempre come oggettivamente, dove ...

Monica Leofreddi sparisce dai social: "È un periodo molto difficile" Libero Magazine

Nello specifico, l’Agenzia internazionale per l’energia ha avvertito che il vecchio continente potrebbe ancora affrontare un periodo difficile se la Russia interrompe le rimanenti forniture di gas al ...Il serbo ha già detto sì ai parigini e spinge per avere il via libera. Anche Chiesa pare destinato a lasciare Torino ...