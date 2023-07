Perché mi hanno licenziato Veronesi bendato | lo sfogo che umilia la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Di seguito, pubblichiamo un intervento del maestro Alberto, dopo le polemiche nate dal suo gesto provocatorio di dirigere – nell'ambito del Festival dedicato a Giacomo Puccini di Torre del Lago (Lucca) - La Bohème con una benda sugli occhi, così da non vedere l'allestimento voluto dal regista francese Christophe Gayral, che ha ambientato l'opera nell'ambito del '68 parigino, con tanto di pugni chiusi e Mimì in minigonna. Il presidente del Festival Puccini, che ieri mi ha mandato una lettera di licenziamento (ufficialmente con la giustificazione ridicola che sarei arrivato in ritardo a una prova!!!!), ha gettato la maschera. Ha boicottato il concerto di inaugurazione dell'11 luglio, peraltro seguito da cinquemila persone,era prevista l'esecuzione dell'Inno a Roma, opera scritta da Puccini, mentre ha organizzato una Bohème dove i ...