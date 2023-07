Perché Lukaku è l’attaccante perfetto per la Juventus di Allegri

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 18 luglio 2023) La trattativa tra Romelue laentra nel vivo. E’ sempre più vicino a concretizzarsi l’alto tradimento delbelga all’Inter e l’incontro decisivo con i bianconeri è previsto a stretto giro di posta. L’ultima stagione della squadra di Massimilianonon è stata di certo positiva e l’intenzione è quella di riscattarsi soprattutto in campionato. Lapotrà concentrarsi solo sulla Serie A, considerando anche la probabile esclusione dalla Conference League, ed è un aspetto da non sottovalutare. La dirigenza biancoconera ha già chiuso la trattativa per l’arrivo di Weah ed è in contatto per definire le operazioni in uscita. Giuntoli ha fornito indicazioni e non ha chiuso all’arrivo di. Tutto può sbloccarsi dopo il passaggio di Dusan Vlahovic al ...