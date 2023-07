Perché Israele riconosce la sovranità marocchina sul Sahara Occidentale

... la Striscia di Gaza, che fa parte dei territori palestinesi, si trova traed Egitto , due ...non dovrebbe nascondere dei tesori anche Gaza che si trova proprio a metà strada. Oggi Gaza è ......uno stallo infrastrutturale viste le complicazioni politiche sull'EastMed che hanno portato...è stato ambasciatore americano ad Atene, dopo una missione diplomatica in Ucraina, e...... Bucarest per la Romania, Glasgow per la Scozia, Istanbul per la Turchia) e sei per la Conference (Lipsia per la Germania, Gerusalemme per, Oslo per la Norvegia, Glasgow per la Scozia, ...

Perché i rapporti tra Usa e Israele sono più freddi che in passato Today.it