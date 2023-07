Perchè il Canada vuole regolamentare gli integratori naturali

Leggi su facta.news

(Di martedì 18 luglio 2023) Di Valerio Uni Nelle ultime settimane il governo canadese ha proposto una serie di nuovi regolamenti per rafforzare il controllo sugli, ovvero i prodotti che contengono una combinazione di vitamine, minerali, erbe, estratti vegetali o altri ingredienti, destinati all’integrazione della dieta. Secondo quanto diffuso da un gruppo Telegram nelle ultime settimane, il governo vorrebbe vietare la vendita di questi prodotti. In realtà si tratta di proposte normative che estenderebbero aglii controlli sanitari già previsti per i farmaci dalla cosiddetta “legge Vanessa”, emanata nel 2014 per proteggere i cittadini canadesi dai farmaci potenzialmente non sicuri. Questa normativa richiede agli operatori sanitari di segnalare le reazioni avverse associate a prodotti farmaceutici, disposizione attualmente ...