Perché ha chiamato William Principe Harry disperato | rumors sul dramma economico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Già, il piano sembra essere fragorosamente fallito. Si parla dele di Meghan Markle, della loro fuga dal Regno Unito, della rottura totale con la famiglia reale inglese: le accuse nei libri, nelle interviste, nei documentari. Risultato? La loro popolarità è colata a picco. Ma non solo: anche il loro rapporto, stando a indiscrezioni sempre più rumorose, sarebbe in crisi. Insomma, ilribelle potrebbe anche tornare a casa, prima o poi. Dunque i problemi lavorativi: si pensi alla recente cancellazione del contratto da 20 milioni di sterline da parte di Spotify, che ha bocciato senza appello Meghan, giudicata non idonea per la pagatissima collaborazione. Proprio questa rottura con Spotify, stando ad altri "spifferi reali", preoccuperebbe molto, il quale avrebbe espresso preoccupazione ...