Perché Gmail vuole che abiliti la Navigazione sicura avanzata

(Di martedì 18 luglio 2023) Google sta inviando avvisi agli utenti diper richiedere loro di attivare la, uno strumento che aiuta a limitare i danni provenienti da siti Web, download ed estensioni pericolose. Migliora la capacità di Google di rilevare e proteggere da phishing e malware per te e per tutti gli utenti del Web. Inoltre, offre una migliore protezione dai link pericolosi nelle app Google. La sicurezza online è una priorità per tutti noi, soprattutto in un mondo in cui le minacce informatiche sono sempre più sofisticate e diffuse. Per proteggere i nostri dati e le nostre comunicazioni, è fondamentale adottare misure preventive e utilizzare strumenti efficaci. Uno di questi strumenti è ladi Google, una funzionalità che offre ...