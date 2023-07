Perché difendere Lukaku dal linciaggio dell’indignato collettivo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 luglio 2023) Al direttore - Linciare: ma? Andrea Artoni Ieri sul Corriere della Sera, Beppe Severgnini ha dedicato un articolo indignato al caso. La storia la conoscete., attaccante del Chelsea in prestito all’Inter, aveva detto che sarebbe voluto andare all’Inter anche nella prossima stagione. Accordo trovato. Poiscompare e si scopre che il suo procuratore ha trovato un’offerta migliore. Destinazione: Juventus. Da qui grandi polemiche. E grandi linciaggi nei confronti di. Traditore, vergogna. Ah – come ha scritto ieri Severgnini – non ci sono più le bandiere di una volta. Tutto si può dire ditranne che sia una bandiera (ha cambiato più maglie di squadre lui che posizioni politiche la Meloni). Ma anche se lo fosse bisognerebbe ...