(Di martedì 18 luglio 2023) "Posso confermare che un nostrohaattraversato ilcon la Corea del Nord e ora è in custodia delle autorità di Pyongyang durante un tour". Lo ha detto il segretario ...

Lo ha detto il segretario alla Difesa americana, Lloyd Austin, in una conferenza stampa al. L'americano che ha attraversato il confine nordcoreano è unsemplice e si chiama Travis ...Una terza fonte delha spiegato che ilha ' attraversato il confine volontariamente '. Ora aleggia un velo di mistero su dove sia.La notizia che il turista sconfinante fosse unè stata in seguito confermata da un funzionario delalla Cnn , mentre ancora non conosciamo il suo nome. Ricordiamo che la Jsa è ...

Pentagono,il soldato ha passato il confine volontariamente Tiscali Notizie

(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - 'Posso confermare che un nostro soldato ha volontariamente attraversato il confine con la Corea del Nord e ora è ...Passano poche ore e fonti del dipartimento di Stato e Pentagono riferiscono ai media che la persona arrestata è un militare, un soldato semplice, di nome Travis King ma restano molte domande, dalla ...