Pellezzano | 5 giovani al ritiro “Get in Touch”

(Di martedì 18 luglio 2023) L’Amministrazione comunale dicon delibera num.102 del 12 luglio 2023 offre a 5del territorio di età compresa tra i 12 e i 19 anni la partecipazione gratuita al campo estivo organizzato dall’Associazione “Felicita Odv” denominato “Get inEmozionale Antisocial” di 5 giorni, dal 2 al 6 agosto prossimi, presso il Camping Julia di Metaponto, dove i partecipanti saranno privati dei propri cellulari. Iniziativa questa per dire STOP alla violenza e alla nomofobia. “Una interessante e coinvolgente iniziativa – ha sottolineato il Sindaco Francesco Morra – 5del nostro territorio avranno la possibilità di fare un’esperienza anticonvenzionale spengnendo i cellulari per lasciare spazio alla socializzazione e al contatto umano e con la natura per riscoprire i valori ...