Pd | per Zaki processo farsa | governo italiano reagisca

(Di martedì 18 luglio 2023) "Tre anni di inferno e ora l'orrore di una condanna a tre anni di carcere per Patrick. Il, le accuse infondate, l'ingiusta detenzione. Ilnon può restare in ...

"Tre anni di inferno e ora l'orrore di una condanna a tre anni di carcerePatrick. Il processo farsa, le accuse infondate, l'ingiusta detenzione. Il Governo italiano non può restare in silenzio. Reagisca in tutte le sedi. Ne va della dignità di un uomo e di tutti ...Secondo Bahgat,è stato condannatoun post pubblicato nel 2020 e la sentenza non è soggetta ad appello. 'Patrick è stato arrestato in tribunale in vista del suo trasferimento alla stazione ...Secondo fonti legali,, che era a piede libero dal dicembre 2021,"tornerà in carceretutto il tempo" della procedura necessaria a fare appello al governo militare".

Patrick Zaki è stato condannato a tre anni, lo riferisce all'ANSA uno dei legali Agenzia ANSA

Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere dal Tribunale per reati contro la sicurezza di Mansoura in Egitto sulla base di un post pubblicato nel 2020. La notizia, resa nota via Twitter da ...Patrick Zaki è stato condannato in Egitto a 3 anni di carcere, senza possibilità di appello e cassazione, ed è già stato arrestato in Tribunale, dove si trovava per la lettura della sentenza. Il ricer ...