(Di martedì 18 luglio 2023) Una stagione da affrontare con ancora più consapevolezza. Saranno Irmae Riccardoglidi questa settimana di Figure2u, trasmissione interamente incentrata suldi figura in onda ogni martedì su Sport2u, la Web TV di OA Sport. La coppia d’racconterà ai microfoni della conduttrice Francesca Cazzaniga le proprie sensazioni a pochi mesi dall’inizio della nuova annata sportiva. Gli atleti nello specifico si stanno preparando nel meraviglioso scenario del Pala Vela di Torino, diventato il loro quartier generale per questa estate. Saranno dei mesi impegnativi per gli allievi di Cristina Di Natale, giunti alla loro seconda stagione effettiva insieme e motivati ad alzare ancora di più l’asticella tecnica dei loro programmi. Durante la chiacchierata inoltre i ...

...sola raffigurazione dello specchio d'acqua lagunare trasformato in una grande pista di. ... Si aprono così percorsi che si snodano tra pannelli con informazioni di caratteree ...... ci sono vivai importanti e in crescit a sia nel nostro sport sia con ilche poi è presente in tutte le sue forme. C'è lo sledge hockey, il curling, una campionessa dell'come ...Si è svolto a Montesilvano, in provincia di Pescara , il Campionato Italiano Federale di solo dance di. Per la Federazione Sammarinese Roller Sports ha partecipato Elisa Benedettini , iscritti alla categoria divisione nazionale C. Per Benedettini si è trattato di un debutto in ...

Pattinaggio artistico: Caldara-Maglio stasera ospiti a Figure2u! Appuntamento alle 20:20 OA Sport

ROVIGO - Più che un'impresa, una vera e propria corsa contro il tempo. La nuova stagione sportiva è alle porte e gli uffici del settore Sport del Comune hanno ingranato la ...Partono subito a bomba i Campionati Italiani 2023 di pattinaggio artistico a rotelle interamente dedicati alle specialità della danza e della solo dance, rassegna in programma questa settimana a Pianc ...