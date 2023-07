Pattinaggio artistico a rotelle | Masiero e Testoni nuovi Campioni d’Italia nella solo dance! Che spettacolo a Piancavallo

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) Che! Si è conclusa letteralmente con i fuochi d’artificio la prova dedicata allaDance dei Campionati Italiani 2023 di, rassegna in scena questa settimana propriolocalità montuosa friulana in provincia di Pordenone. Dopo aver chiuso al comando il segmento più breve infatti Asya Sofiae Nicholashanno vinto il titolomassima categoria di una specialità mai così tanto splendente come in questo momento. Ma le sorprese, come prevedibile, non sono mancate. Andiamo con ordine: in campo femminile, già con un buon margine di vantaggiostyle, ha completato la sua fuga chiudendo la ...