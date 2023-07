Patrick Zaki torna in carcere | condannato a tre anni

è stato condannato a tre anni di carcere. Questo il verdetto proveniente del palazzo di Giustizia di Mansura, in Egitto, dove si è pronunciato quest'oggi il giudice monocratico di una ...Lo scenario peggiore . Con queste parole Amnesty International ha descritto l'epilogo della vicenda legata all'attivista, condannato a 3 anni dal tribunale di Mansura in Egitto. Il 22enne, che ha già scontato 22 dei 36 mesi complessivi, è stato portato via dall'aula tra le grida della madre e della ..."è stato condannato a tre anni": lo ha riferito all'ANSA uno dei quattro legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto.è stato portato via dall'aula ...

Patrick Zaki condannato a tre anni: dovrà scontare altri 14 mesi di carcere TGCOM

Patrick Zaki è stato condannato oggi a tre anni di carcere per reati contro la sicurezza. La sentenza del tribunale di Mansoura in Egitto nel corso dell’undicesima udienza, dove era imputato per ...(ANSA) - ROME, JUL 18 - Egyptian researcher and human-rights activist Patrick Zaki was given a three-year prison term on Tuesday by a court in Mansoura, one of the four lawyers representing him told ...