Patrick Zaki | la vicenda | dall’arresto alla condanna in Egitto

(Di martedì 18 luglio 2023) La sentenza di oggi del tribunale di Mansoura non è appellabile Trentasei mesi dietro le sbarre, 22 dei quali già trascorsi rinchiuso tra continui rinnovi della custodia cautelare e continue attese per la sentenza. Arrivata invece oggi un po’ a sorpresa, quando tutti, compreso il legale, si aspettavano l’ennesimo nulla di fatto. Il Tribunale per reati minori della sicurezza dello Stato di emergenza della seconda divisione di Mansoura, che il 7 dicembre del 2021 ne aveva disposto il rilascio, hatoa tre anni di reclusione per aver diffuso presunte notizie false. Il verdetto non è appellabile. L’incubo per lo studente del Master Gemma in Women’s and Gender Studies presso l’Università Alma Mater di Bologna era iniziato il 7 febbraio 2020, quando venne portato dietro le sbarre del famigerato carcere di Tora, dopo ...

Amnesty International: "E' il peggiore degli scenari possibili".

(see related) (ANSA) - ROME, JUL 18 - Defence lawyers acting for Patrick Zaki are to appeal against the three-year sentence handed down to the Egyptian researcher and human rights activist, ANSA ...Il Cairo, 18 lug. (Adnkronos) – "Questo verdetto è una punizione per il suo lavoro e le sue ricerche sui diritti umani in Egitto". Lo afferma all'Adnkronos Lobna Darwish, ricercatrice dell'Egyptian In