Patrick Zaki e' stato condannato a tre anni | torna in carcere

(Di martedì 18 luglio 2023)"e'a tre": lo ha riferito all'ANSA uno dei 4 legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto.e'portato via dall'aula ...

La condanna di Patrick Zaki oggi "e' stato arrestato in tribunale in preparazione del suo trasferimento alla stazione di polizia di Gamasa", lo scrive su Twitter il suo avvocato Hossam Bahgat. Amnesty International: "E' il peggiore degli scenari possibili". L'ex studente dell'Università di Bologna, Patrick Zaki, "è stato condannato a tre anni" di carcere. E' quanto fa sapere uno degli avvocati del ricercatore, al termine dell'udienza che si è tenuta oggi al Tribunale di Mansura, in Egitto.

Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere in Egitto Fanpage.it

Bologna, 18 lug. (askanews) – “Siamo profondamente amareggiati per le notizie che arrivano dall’Egitto sulla condanna di Patrick Zaki”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, annunciando ...Il Cairo, 18 lug. (Adnkronos) – “Questo verdetto è una punizione per il suo lavoro e le sue ricerche sui diritti umani in Egitto”. Lo afferma all’Adnkronos Lobna Darwish, ricercatrice dell’Egyptian In ...