Patrick Zaki condannato | un verdetto assurdo e scandaloso

(Di martedì 18 luglio 2023), il peggiore degli scenari possibili. Un. Al termine dell’undicesima udienza del processo che lo vedeva imputato del reato di “diffusione di notizie false” (per aver scritto cose assolutamente vere, a proposito della discriminazione subita dai cristiani copti in Egitto),è statoa tre anni di carcere. Dopo 22 mesi di carcere durissimo e un processo iniziato più di un anno fa, l’immagine ditrascinato via dall’aula del tribunale di Mansura è terrificante. Dopo la scarcerazione, alla fine del 2021, e la laurea di due settimane fa, in molti avevano pensato che andasse bene così. Hanno celebrato lo ...

"è stato condannato a tre anni": lo ha riferito all'ANSA uno dei 4 legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto.è stato portato via dall'aula ...è stato condannato a tre anni di carcere. Lo ha fatto sapere il suo legale al termine dell'udienza nel tribunale egiziano di Mansoura. Il ragazzo è stato portato via dall'aula attraverso ...'è stato condannato a tre anni': lo ha riferito all'ANSA uno dei quattro legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto.è stato portato via dall'aula ...

Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere in Egitto Fanpage.it

Patrick Zaki «è stato condannato a tre anni»: lo ha riferito all'ANSA uno dei 4 legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto. Zaki è stato portato via dall'aula ...Il ricercatore e attivista per i diritti umani, Patrick Zaki è stato condannato a tre anni, come dichiarato da uno dei quattro legali all’ANSA, dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura ...