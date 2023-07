Patrick Zaki condannato a tre anni Torna in carcere “Aiutatemi!”

(Di martedì 18 luglio 2023)George, secondo la sentenza rilasciata oggi, 18 luglio 2023, dai giudici del tribunale di Mansura, è statoa tredi. Lo hanno confermato all’Ansa i legali del giovane che, dopo gli ultimi 22 mesi di custodia cautelare in prigione, dovrà scontare i restanti 14 mesi in cella. Il 37enne, arrestato al Cairo nel febbraio del 2020 con l’accusa di aver diffuso notizie false tramite un articolo pubblicato nel 2019, è stato uno studente dell’Università di Bologna. Lo scorso 5 luglio, infatti, si è laureato a distanza con 110 e lode, presentando una tesi in giornalismo, media e impegno pubblico. Nella mattinata di oggi,aveva spiegato via social di essere in attesa di una data per il verdetto finale e, poco dopo la condivisione ...

Roma, 18 lug. " "La sentenza suè vergognosa e inammissibile. Non si può condannare una persona sulle basi di quello che ha scritto sui social. La libertà di espressione è uno dei pilastri dei diritti dell'uomo e l'...Roma, 18 lug. " "Tre anni di inferno e ora l'orrore di una condanna a tre anni di carcere per. Il processo farsa, le accuse infondate, l'ingiusta detenzione. Il governo italiano non può restare in silenzio. Reagisca in tutte le sedi. Ne va della dignità di un uomo e di tutti noi". ...Roma, 18 lug. " "Una condanna ingiusta quella a. Il governo faccia tutto il possibile per porre fine a questa situazione. Solidarietà ae la promessa che con i colleghi del Pd faremo di tutto per non lasciarlo solo". Così Anna ...

Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere in Egitto Fanpage.it

Patrick Zaki è stato condannato a 3 anni di carcere in Egitto dai giudici del tribunale di Mansura, dopo undici udienze farsa, quasi due anni già passati in galera e pochi mesi di libertà prima della ...L'11ª udienza a carico del ricercatore egiziano si è conclusa con una condanna. Contando i 22 mesi di custodia cautelare, gli resterebbero da scontare 14 mesi ...