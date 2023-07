Patrick Zaki condannato a tre anni | torna in carcere

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 18 luglio 2023)è statoa tre. A riferirlo all’Ansa è stato uno dei quattro legali dell’attivista, dopo l’udienza odierna che si è tenuta in Egitto, a Mansura.è stato portato via dall’aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati. Al momento della condanna ci sono stati momenti convulsi: quandoè stato portato via non sono mancate le grida della madre e della fidanzata, presenti all’udienza. L'articolo LA NOTIZIA.