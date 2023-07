Patrick Zaki condannato a tre anni | Nessun appello

"Calcolando la custodia cautelare" già scontata, "si tratta di un anno e due mesi" di carcere: lo ha detto all'ANSA Hazem Salah, uno degli avvocati di, riferendosi alla condanna a tre anni pronunciata oggi dopo che il ricercatore egiziano ha p...La legale principale diha annunciato un ricorso contro la condanna a tre anni inflitta oggi al ricercatore e attivista egiziano: "Chiederemo al governatore militare di annullare la sentenza o di far rifare il ...è stato condannato a tre anni di carcere. Questo il verdetto proveniente del palazzo di Giustizia di Mansura, in Egitto, dove si è pronunciato quest'oggi il giudice monocratico di una ...

Patrick Zaki condannato a tre anni: dovrà scontare altri 14 mesi di carcere TGCOM

Patrick Zaki è stato condannato oggi a tre anni di carcere per reati contro la sicurezza. La sentenza del tribunale di Mansoura in Egitto nel corso dell’undicesima udienza, dove era imputato per ...(ANSA) - ROME, JUL 18 - Egyptian researcher and human-rights activist Patrick Zaki was given a three-year prison term on Tuesday by a court in Mansoura, one of the four lawyers representing him told ...