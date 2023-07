Patrick Zaki condannato a tre anni in Egitto | torna in carcere La sentenza non è appellabile

(Di martedì 18 luglio 2023)"è statoa tre" : lo ha riferito all’ANSA uno dei 4 legali dell’attivista al termine dell’udienza odierna a Mansura, inè stato portato via dall’aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all’esterno. Lanon è soggetta ad appello o cassazione. «Calcolando la custodia...

14.23 Egitto,condannato a 3 anni"è stato condannato a tre anni". Lo ha riferito uno dei 4 legali dell'attivista alla fine dell'udienza a Mansura in Egitto. Portato via dall'aula tra le ...Tre anni di carcere. Questa la condanna per, il giovane ricercatore universitario che dall'arresto nel febbraio del 2020, attendeva di conoscere il suo destino. La pena è stata riferita all'Ansa da uno dei quattro legali dell'...Leggi Anchesi è laureato con 110 e lode: 'Fortunato ad essere studente dell'Università di Bologna' La vicenda giudiziaria diè iniziata con l'arresto tra il 7 e l'8 febbraio 2020 e ...

Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere in Egitto Fanpage.it

Si è svolta stamani a a Mansura, in Egitto, l’undicesima udienza del processo a Patrick Zaki. Il neolaureato dell’università di Bologna è stato condannato a 3 anni di carcere. Rischiava fino a cinque ...AGI - Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere con l'accusa di diffusione di notizie false. Lo ha confermato in un tweet il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, sottolineando che ...