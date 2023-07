(Di martedì 18 luglio 2023)«è statoa tre»: lo ha riferito uno dei quattro legali dell’attivista al termine dell’udienza odierna a Mansura, in Egitto.è stato portato via dall’aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all’esterno. L'articolo .

Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere in Egitto Fanpage.it Egitto, Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere ROMA (ITALPRESS) – Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere in Egitto. E’ quanto scrive Amnesty Italia su twitter: “Un verdetto scandaloso. Dopo 22 mesi di carcere durissimo e un processo ... Zaki conviction 'worst possible scenario' - Amnesty (ANSA) - ROME, JUL 18 - Amnesty International Italia spokesperson Riccardo Noury said via social media Tuesday that the three-year prison term handed to Patrick Zaki was "the worst of the possible ...

"Tre anni di inferno e ora l'orrore di una condanna a tre anni di carcere per. Il processo farsa, le accuse infondate, l'ingiusta detenzione. Il Governo italiano non può restare in silenzio. Reagisca in tutte le sedi. Ne va della dignità di un uomo e di tutti noi". ...Il portavoce di Amnesty: 'Il peggiore degli scenari possibili.condannato a tre anni'è stato condannato a tre anni di carcere dal Tribunale di emergenza per reati contro la sicurezza dello Stato di Mansoura . Lo ha reso noto su Twitter ...Parla il portavoce dell'organizzazione internazionale: "È una sentenza scandalosa. In Egitto imputato è sinonimo di colpevole". - - >