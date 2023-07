Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere in Egitto

(Di martedì 18 luglio 2023) Oggi 18 luglio 2023, stando alla sentenza dei giudici del Tribunale Egiziano di Mansura, è statoa trediin. Lo studente dell‘Università di Bologna e attivista per i diritti umani accusato nel Paese nordafricano di diffusione di notizie false per un articolo scritto nel 2019 su un attentato dell’Isis e due casi di discriminazione ai ddei copti, i cristiani d’: le parole dell’avvocato difensore Hazem Salah “Calcolando la custodia cautelare” già scontata, “si tratta di un anno e due mesi” diancora da scontare”– ha precisato l’avvocato difensore Hazem Salah. Le parole della fidanzata “Avevamo trovato una casa, la ...

- Dalla condanna a tre anni peralle novità sul caso La Russa, con tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e sulla nuova incriminazione per Donald ...' Mi fa molta rabbia il silenzio del governo . A fronte di una mobilitazione costante dei cittadini, dei partiti e del Parlamento sulla vicenda di, non c'è mai stata né oggi, né ieri neanche un'attenzione e nemmeno una spinta di questo governo nei confronti dell'Egitto. Il governo Meloni oggi è chiamato a fare quello che non ha ...A Metropolis Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia - Romagna e del Partito democratico, commenta a caldo i tre anni di carcere inflitti dalle autorità egiziane a. Metropolis è in ...

Patrick Zaki condannato a tre anni: l’Egitto lo rispedisce in carcere la Repubblica

Dopo oltre un anno di processo oggi Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere per «diffusione di notizie false» per alcuni articoli scritti sui social. La notizia arriva da uno dei legali ...Patrick Zaki in una foto d'archivio Patrick Zaki "è stato condannato a tre anni": lo ha riferito all'Ansa uno dei 4 legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto… Leggi ...