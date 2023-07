Patrick Zaki condannato a 3 anni in Egitto

Spero, come al solito, nella fine del processo che mi permetta di viaggiare normalmente": lo ha scrittosu Facebook verso le dieci e un quarto ora locale (lo nove e un quarto in Italia). ...L'odissea giudiziaria dicontinua, con l'avvocatessa a capo del pool che difende il 32enne, Hoda Nasrallah, pessimista a poche ore dall' undicesima udienza del processo in programma a Mansura: 'Spero che il ...Campagna ipostatizzata da un delirante intervento nientemeno che di, secondo il quale il governo di Tunisi sarebbe di "idee fasciste", in quanto ostile a "lotte come quella per la ...

Patrick Zaki in tribunale a Mansura, è l'undicesima udienza Agenzia ANSA

La condanna dei giudici del Tribunale egiziano di Mansura per il caso di Patrick Zaki, l’attivista e studente dell’Università di Bologna ...MANSURA - "Sono appena arrivato al tribunale di Mansura e sono in attesa dell'inizio dell'udienza. Spero, come al solito, nella fine del processo che mi ...