Patrick Zaki condannato a 3 anni in Egitto L’avvocato | “Dovrà restare in carcere altri 14 mesi”

(Di martedì 18 luglio 2023) E' statoa 3di, in, dal Tribunale di emergenza per reati contro la sicurezza dello Stato di Mansoura. Lo ha reso noto su Twitter Hossam Bahgat, attivista egiziano per i diritti umani e fondatore dell'Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), la stessa ong con cui ha collaborato

"Tre anni di inferno e ora l'orrore di una condanna a tre anni di carcere per. Il processo farsa, le accuse infondate, l'ingiusta detenzione. Il Governo italiano non può restare in silenzio. Reagisca in tutte le sedi. Ne va della dignità di un uomo e di tutti noi". ...La legale principale diha annunciato un ricorso contro la condanna a tre anni inflitta oggi al ricercatore e attivista egiziano: "Chiederemo al governatore militare di annullare la sentenza o di far rifare il ...L'opera sarà realizzata dall'artista Francesca Grosso che ha già creato per l'Ateneo il 'Ritratto di parole dedicato a'. Durante Alma Mater Fest (27 settembre - 2 ottobre), l'evento con ...

Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere in Egitto Fanpage.it

L’attivista egiziano Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere secondo quanto riferito da uno dei suoi quattro avvocati all’ANSA, dopo l’udienza tenutasi oggi a Mansura, in Egitto. Zaki è ...Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere in Egitto La condanna dei giudici del Tribunale egiziano di Mansura per il caso di Patrick Zaki, l'attivista e studente dell’Università di Bologna ...