Patrick Zaki condannato a 3 anni di carcere

(Di martedì 18 luglio 2023) Il ricercatore egizianoZaky, dell'Università di Bologna, è statoa tredidal tribunale egiziano per il suo articolo del 2019 "Displacement, Killing & Harassment: A Week in the Diaries of Egypt's Copts". La condanna è stata annunciata dallo stesso legale e attivista per i diritti umani egiziano Mai El-Sadani che si chiede se "è questo il modo in cui si proteggono le minoranze religiose in Egitto?". "Il nostro impegno per una soluzione positiva del caso dinon è mai cessato, continua, abbiamo ancora fiducia", afferma intano, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La sentenza è definitiva La sentenza nei confronti diè definitiva e il ricercatore dovrà scontare un altro periodo in cella oltre ai ventidue mesi ...