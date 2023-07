Patrick Zaki arrestato in tribunale tra le urla | condannato a tre anni

La condanna dioggi "e' stato arrestato in tribunale in preparazione del suo trasferimento alla stazione di polizia di Gamasa", lo scrive su Twitter il suo avvocato Hossam Bahgat . "...Amnesty International: "E' il peggiore degli scenari possibili". L'ex studente dell'Università di Bologna,, "è stato condannato a tre anni" di carcere. E' quanto fa sapere uno degli avvocati del ricercatore, al termine dell'udienza che si è tenuta oggi al Tribunale di Mansura, in Egitto. Dopo ..."e' stato condannato a tre anni": lo ha riferito all'ANSA uno dei 4 legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto.e' stato portato via dall'aula ...

Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere in Egitto Fanpage.it

Bologna, 18 lug. (askanews) – “Siamo profondamente amareggiati per le notizie che arrivano dall’Egitto sulla condanna di Patrick Zaki”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, annunciando ...Il Cairo, 18 lug. (Adnkronos) – “Questo verdetto è una punizione per il suo lavoro e le sue ricerche sui diritti umani in Egitto”. Lo afferma all’Adnkronos Lobna Darwish, ricercatrice dell’Egyptian In ...