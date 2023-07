Patrick Zaki arrestato e condannato a tre anni

(Di martedì 18 luglio 2023) AGI -è statoa tredi carcere con l'accusa di diffusione di notizie false. Lo ha confermato in un tweet il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, sottolineando che e' il "peggiore degli scenari possibili".è statoin tribunale in preparazione del suo trasferimento alla stazione di polizia di Gamasa", ha scritto su Twitter il suo avvocato Hossam Bahgat. "Urgente:George, ricercatore presso l'Egyptian Initiative for Personal Rights, è statoa tredi carcere dal Tribunale per la sicurezza dello Stato di emergenza, sulla base di un articolo di opinione pubblicato nel 2020. La sentenza non è soggetta ad appello o ...

e' stato arrestato in tribunale in preparazione del suo trasferimento alla stazione di polizia di Gamasa", lo scrive su Twitter il suo avvocato Hossam Bahgat . "Urgente:George ...A PORTE CHIUSE - Si trattava dell'undicesima udienza del processo a, che si svolgeva a porte chiuse. Stando a quanto riportato dai legali, l'attivista, che si era recentemente laureato a Bologna, è stato portato in carcere dalle guardie tra le urla della ..."è stato condannato a tre anni": lo ha riferito all'Ansa uno dei 4 legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto.è stato portato via dall'aula ...

Patrick Zaki condannato a tre anni, la sentenza: «Altri 14 mesi in carcere» Corriere

Roma, 18 lug - Patrick Zaki è stato condannato in Egitto a 3 anni di carcere, senza possibilità di appello e cassazione, ed è già stato arrestato in Tribunale, dove si trovava per la lettura della sen ...Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Con grande rabbia e sconcerto ho appreso la notizia della condanna a tre anni di Patrick Zaki. Un insulto alla giustizia e a principi elementari di rispetto dei diritti ...