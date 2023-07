Patrick Zaki arrestato direttamente in tribunale | condannato a tre anni

"è stato condannato a tre anni": lo ha riferito all'Ansa uno dei 4 legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto.è stato portato via dall'aula ...... adesso dovrà scontarne altri 14 Sullo stesso argomento: Non soloe Regeni: così al Sisi ha messo in trappola gli oppositoridovrà scontare un totale di tre anni in carcere, per l'...AGI -è stato condannato a tre anni di carcere con l'accusa di diffusione di notizie false . Lo ha confermato in un tweet il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, sottolineando che e' il ...

Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere in Egitto Fanpage.it

Roma, 18 lug - Patrick Zaki è stato condannato in Egitto a 3 anni di carcere, senza possibilità di appello e cassazione, ed è già stato arrestato in Tribunale, dove si trovava per la lettura della sen ...Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Con grande rabbia e sconcerto ho appreso la notizia della condanna a tre anni di Patrick Zaki. Un insulto alla giustizia e a principi elementari di rispetto dei diritti ...