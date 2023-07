Parigi 2024 | record di entrate dai partner | superata la soglia di 1 miliardo

(Di martedì 18 luglio 2023) Il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi, Tony Estanguet a un anno dalla cerimonia di apertura, ha dichiarato: “Proprio di recente abbiamo superato ladi 1di euro digarantite dai nostri. Questo non ha precedenti. È ovviamente la prima volta che un evento sportivo in Francia ha raccolto così tanti soldi da aziende eship”, Estanguet ha affermato che i soldi dell’investimento non includono tra l’altro, un nuovopremium con cui sono in trattativa. Il presidente del Cio Thomas Bach ha inoltre affermato cheè sulla buona strada per offrire un nuovo tipo di Olimpiadi, il 95% delle sedi della città sono esistenti o temporanee, un cenno al tentativo di invertire la tendenza decennale ...

...il volto sorridente di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei dopo la vittoria nella classe olimpica Nacra 17 (il catamarano volante) del test event di Marsiglia (prova generale dei Giochi di)...L'Europeo avrà un valore anche per le chance di qualificazione all'Olimpiade di, grazie all'assegnazione di tre 'pass' alle squadre meglio classificate tra quelle che non sono già ...... trovata senza vita domenica nella sua abitazione a, impegnata sul set per le riprese di ...- L'archivio sarà il grande protagonista del nascente Spazio Antonioni che vedrà la luce a metà, ...

Parigi 2024: Estanguet a un anno dal via, 'tutto procede bene' Agenzia ANSA

E non solo. Sullo sfondo dello skyline milanese, si stagliano i cinque cerchi olimpici: l’Europeo avrà un valore inestimabile dal punto di vista sportivo anche per le chance di qualificazione ...MILANO (ITALPRESS) – Il palinsesto sportivo si arricchisce ancora di più per la città di Milano. Il capoluogo lombardo ospiterà infatti la ...