Parigi 2024 | il Cio afferma | “Nessuna decisione sui russi prima di ottobre”

(Di martedì 18 luglio 2023) Non saranno prese decisioni sulla partecipazione degli atletialle Olimpiadidel mese di, quando è previsa la 140/a Sessione del Cio (15-17 a Mumbai). Questo quantoto oggi dal presidente dell’organismo Thomas Bach. La riunione dei membri del Cio sara’ preceduta dall’Esecutivo del 12-13che dara’ unaindicazione sul delicato tema. “Ci prenderemo il nostro tempo, dobbiamo essere il più sicuri possibile che stiamo facendo la scelta giusta. Abbiamo la missione di unire tutti gli atleti del mondo in una competizione pacifica”. SportFace.

Roma, 18 lug. Leonardo Fioravanti si qualifica per i Giochi Olimpici di. Il surfista romano si e' fermato agli ottavi di finale del Corona Open J - Bay, a Jeffreys Bay, in Sudafrica, nona tappa del World Surf League Championship Tour, sconfitto di misura ...L'Europeo avrà un valore anche per le chance di qualificazione all'Olimpiade di, grazie all'assegnazione di tre 'pass' alle squadre meglio classificate tra quelle che non sono già ...GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO A FUKUOKA NUOTO DI FONDO, QUALIFICAZIONI: COME FUNZIONANO STREAMING E TV -...

Parigi 2024: Estanguet a un anno dal via, 'tutto procede bene' Agenzia ANSA

Il meglio della scherma mondiale è pronto a ritrovarsi a Milano. Nel capoluogo lombardo è in programma, infatti, da questo sabato la rassegna iridata, l'appuntamento più importante della stagione. Non ...Ho già perso due Olimpiadi e al momento Parigi non è un’ipotesi ... ma annuncia la possibilità di uno sconto di pena sulla squalifica, che scade il 7 luglio 2024, in quanto l'atleta 38enne ha ...