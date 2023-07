Papa Francesco manda ancora in subbuglio il Vaticano | la scelta unica

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 luglio 2023)lo fa. 5 anni dopo l'ultima volta via ai cambi tra i suoi collaboratori più stretti. E stavolta tocca al suo segretario personale, figura importante nella gerarchia vaticana dato il suo supporto al pontefice nella gestione della sua agenda e che assiste agli incontri più riservati nelle salette di Santa Marta. Non è la prima volta cherinnova le persone a lui più vicine: ilinfatti applica da sempre una regola aurea. Quella dei 5 anni, il tempo di servizio massimo che concede a coloro i quali vivono con lui e lo seguono passo passo. Tutto pur di evitare che finiscano indirettamente per acquisire troppo potere o finiscano per assumere ruoli che non competono loro. Un ruolo – quello del segretario personale – voluto daa tempo, ...